Прави чуда против хроничен запек: Овој сок е златен стандард за брзо празнење на цревата

Кога секое одење во тоалет станува вистинска мала мака.

Надуеност, чувство на тежина во стомакот и денови кога одењето во тоалет станува вистинска борба се проблеми со кои речиси секој се соочува од време на време. Во такви моменти, многумина прво посегнуваат по разни препарати и додатоци во исхраната, заборавајќи дека решението понекогаш е скриено во многу едноставни намирници што веќе ги имаме во нашата кујна.

Експертите истакнуваат дека одредени овошни сокови можат да помогнат во ублажувањето на запекот, благодарение на влакната и природните соединенија кои имаат корисен ефект врз работата на цревата. Меѓу нив, особено се издвојува еден сок кој со години се смета за природен сојузник на здраво варење.

Сок од сливи

Доколку имате проблеми со запек, сокот од сливи е првиот пијалок по кој треба да посегнете, истакнува д-р Боксер. Според него, сокот од сливи се смета за најдобар природен сојузник за ублажување на запекот и одржување на редовно варење.

Ова е потврдено и со истражувања. На пример, студија објавена во август 2014 година во списанието Alimentary Pharmacology and Therapeutics покажа дека сокот од сливи е поефикасен во ублажувањето на запекот бидејќи ја зголемува фреквенцијата на празнење на цревата и количината на столицата.

Гастроентерологот Ендру Боксер објаснува за Everyday Health дека овошните сокови помагаат при запек од две главни причини:

Тие помагаат во хидрирање и подмачкување на тенкото и дебелото црево, каде што се апсорбира водата и се формира столицата

Содржат влакна и други природни состојки кои можат да имаат благ лаксативен ефект

Сокот од сливи се смета за златен стандард меѓу природните лекови за запек бидејќи една чаша содржи дури 2,6 грама диететски влакна. Влакната го зголемуваат волуменот на столицата и го олеснуваат нејзиното исфрлање, а хидратацијата што ја обезбедува самиот сок обезбедува дополнителна помош

Но, постои уште една причина зошто овој сок е толку ефикасен. Содржи природен шеќер сорбитол, кој не се апсорбира од телото.

„Сорбитолот привлекува течност во цревата, со што се спречува стврднување на столицата“, објаснува гастроентерологот д-р Скот Дејвид Лип од Медицинскиот центар „Њу Бриџ“ во Парамус, Њу Џерси, САД.

Foto: Magnific

Izvor: Popara