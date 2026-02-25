Познатиот ТВ презентер го водеше дневникот навидум пристојно среден, горе сако, а долу…

Урнебесната објава на хрватскиот водител стана вирална на социјалните мрежи.

За целиот обичен свет околу малите екрани, ТВ личностите секогаш се дотерани новинари, елегантно и строго облечени, додека понекогаш има уште една слика зад сцената.

Саша Копљар објави фотографија од студиото на својот Инстаграм профил и покажа што се крие под масата за време на програмата.

Сакајќи да остане лежерен како што доаѓаше на работа, како и само да го почитува дрес кодот што го гледаа гледачите, тој облече сако, кошула и вратоврска, а под него носеше бермуди.

Долниот дел од комбинацијата го прави она што гледачите на малите екрани не го гледаат.

– Моето гледање пред Иван Фришчиќ ме зеде во свои раце – рече водителот.

фото:Instagram printscreen/sasa.kopljar