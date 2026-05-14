ДОКАЗ ЗА ДОВЕРБА И КВАЛИТЕТ: Dongfeng официјално ја продолжува гаранцијата на своите возила од 8 на 10 години

Dongfeng официјално го продолжува гаранцискиот период на своите возила од 8 на 10 години, поставувајќи нов стандард за сигурност, квалитет и доверба кај автомобилските брендови.

Оваа одлука претставува силна потврда за квалитетот, технологијата и издржливоста на возилата на Dongfeng, бренд кој сè повеќе го зацврстува своето присуство на европскиот и македонскиот пазар.

Во време кога купувачите бараат повеќе сигурност и долгорочна вредност, 10-годишната гаранција претставува значајна предност и дополнителна безгрижност за сопствениците на Dongfeng возила.

Во Македонија, овластен импортер и дистрибутер на Dongfeng возилата е Abc Brother Dooel, компанија која веќе успешно го развива брендот на домашниот пазар преку современа продажна и сервисна поддршка, професионален пристап и постојана грижа за клиентите.

„Кога еден бренд верува во својот производ, стои зад него на долг рок. Продолжувањето на гаранцијата е доказ за нашата доверба во квалитетот, технологијата и сигурноста што ги нудиме на клиентите,“ велат од Dongfeng.

Брендот продолжува да инвестира во модерни технологии, електрификација, безбедност и комфор, нудејќи модели кои комбинираат современ дизајн, високо ниво на опременост и конкурентна цена.

Со оваа промена, Dongfeng дополнително се позиционира како бренд кој нуди повеќе вредност, поголема сигурност и долгорочна поддршка за своите клиенти.

Новата 10-годишна гаранција е уште еден чекор кон градење долгорочна доверба и потврда дека иднината на автомобилската индустрија е насочена кон квалитет, иновации и грижа за клиентите.