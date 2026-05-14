Пет вообичаени навики за пиење кафе што треба да ги избегнувате

Иако кафето има многу докажани здравствени придобивки, некои вообичаени грешки при пиење кафе можат да влијаат на вашите нивоа на енергија, сон, хидратација и целокупно здравје.

Всушност, неколку мали промени во вашата редовна рутина за пиење кафе можат да ви помогнат да ги искористите максималните здравствени придобивки.

Пиење кафе предоцна во денот

Пиењето кафе предоцна во денот може да влијае на вашиот сон со нарушување на способноста на вашето тело да заспие или да остане заспано. Ова е затоа што ефектите на кофеинот, природен стимуланс во кафето што влијае на централниот нервен систем, може да траат неколку часа.

Студиите покажаа дека пиењето кафе до шест часа пред спиење може да го наруши квалитетот на спиењето.

Спиењето е важно за превенција на болести, расположение, фокус и имунолошка функција, па затоа се препорачува да престанете да пиете кафе најмалку шест часа пред спиење за да го поддржите оптималниот сон.

„Обидете се да пиете кафе без кофеин по 14 часот или секогаш кога обично чувствувате попладневен замор“, вели Мелиса Прест, регистриран диететичар и портпарол на Академијата за исхрана и диететика.

Пиење нефилтрирано кафе

Редовното консумирање нефилтрирано кафе може да го зголеми нивото на LDL („лош“) холестерол.

Во споредба со филтрираното кафе, нефилтрираното кафе содржи повисоки нивоа на дитерпени, кои се поврзани со зголемени нивоа на LDL холестерол во крвта. Докажано е дека високите нивоа на LDL холестерол го зголемуваат ризикот од мозочен удар и срцев удар.

„Секогаш кога е можно, одлучете се за кафе подготвено со хартиен филтер. Чувајте го нефилтрираното кафе за викенди или посебни пригоди ако го контролирате холестеролот“, вели Прест.

Додавање премногу шеќер

Претерувањето со шолја кафе со додаден шеќер или засладувачи може да ја зголеми вкупната содржина на шеќер, што го зголемува ризикот од висок крвен притисок (хипертензија) и хронични заболувања како што се срцеви заболувања, рак и дијабетес.

Преголемиот внес на шеќер, исто така, го нарушува балансот на цревниот микробиом и може да ги влоши симптомите на ментални заболувања. Покрај тоа, студиите покажуваат дека консумирањето прекумерни количини на додадени шеќери придонесува за зголемување на телесната тежина и го зголемува ризикот од дебелина.

Наместо тоа, уживајте во вашето кафе црно или засладете го со мала количина природен засладувач, како мед или стевиа.

Пиење кафе прво нешто наутро

За да ги оптимизирате вашите дневни нивоа на енергија, избегнувајте да пиете кафе прво нешто наутро. Пиењето кафе веднаш по будењето може да го наруши аденозинот, невротрансмитер кој влијае на циркадијалниот ритам на вашето тело и циклусот на спиење и будење.

За да се борите против овој ефект, обидете се да ја испиете вашата прва шолја кафе 60 до 90 минути по будењето.

„Во меѓувреме, останете хидрирани со вода, бидете на природна светлина и вежбајте малку за да му помогнете на вашето тело да се разбуди природно. Можеби ќе откриете дека вашето кафе е поефикасно – и ви треба помалку од него – само со промена на времето кога го пиете“, вели Деби Петитпејн, регистриран диететичар и портпарол на Академијата за исхрана и диететика.

Кафе како замена за оброк

Некои луѓе пијат кафе само по себе наместо оброци, без разлика дали за слабеење или за лични преференции. Кафето може да биде поврзано со губење на тежината и намалување на целокупните телесни масти, но не содржи доволно хранливи материи за да се консумира како замена за оброк.

За да ги искористите придобивките од кафето, уживајте во него по оброк, како што е појадокот, за метаболички придобивки и подобра контрола на шеќерот во крвта. За повеќето луѓе, консумирањето до 400 милиграми кофеин е безбедно.

