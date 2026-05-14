Наташа Беквалац отворено за интимната гласовна снимка на Дара Бубамара

Пејачката Наташа Беквалац на еден настан во Белгад пред српските медиуми зборуваше за пријателствата, приватниот живот, но се осврна и на својата колешка Дара Бубамара, која неодамна се најде во центарот на скандал.

Кога ја прашаа за песната „Наташа“ и стихот „Кога ти треба, Наташа е тука да те слуша“, пејачката истакна дека се обидува да биде добар разговорник, но и дека забележува дека меѓучовечката комуникација се губи сè повеќе во денешно време.

– Малкумина ме слушаат веќе, освен тебе понекогаш. Знам како да дадам добар совет и знам како да слушам, тоа ми е многу поважно, луѓето ценат кога имаат добар слушател спроти нив, бидејќи ми се чини дека се помалку се слушаме, а кога некој ќе ме праша како сум, одговарам искрено и онака како што е, за да нема ред, туку да бидам присутна во секое време. Имам прекрасни луѓе околу мене и се слушаме едни со други – рече таа, откривајќи дали ги почитува советите на сестра Кристина или е лута.

– Како кога, знам да се налутам кога ќе ме плесне во лице со вистината, ако не ми одговара во дадениот момент, имало такви ситуации. Но, кога ќе се повлечете и ќе ја погледнете пошироката слика, знаете дека, како што велат бабите – не си ја пиеш сопствената крв или не си го јадеш сопственото месо – знам дека таа никогаш нема да стане дел од мене.

Наташа се осврна и на темата за користење на популарноста во секојдневните ситуации, нагласувајќи дека таквото однесување ѝ е „одвратно“ и дека никогаш не би скокнала во ред или не би се издвоила од другите луѓе.

– Тоа секогаш ми беше одвратно, да се преправам дека сум повредна или поважна од некоја друга личност што го поминала истото време чекајќи, дури и понекогаш кога инсистираат на тоа, јас никогаш не го правам тоа, би ми било срам да го направам тоа – рече таа.

Нејзиниот коментар за скандалот поврзан со Дара Бубамар и интимна порака привлекоа посебно внимание, каде што таа нагласи дека не осудува, туку дека верува дека вакви ситуации можат да му се случат на секого денес, со порака дека ја поддржува својата колешка.

– Не можам да кажам дека не ја слушнав бидејќи нема човек кој не ја слушнал. Ако го оставиме лажниот морал настрана, мислам дека има такви или слични пораки во телефоните на сите нас, кога разговараме со нашите доверливи пријатели. Таа приказна влезе во домовите на сите нас, каде и да се свртиш сите зборуваа за тоа, но единственото нешто што го мислев беше – дали тој човек што го направи ова се чувствува премногу гладен. Дара е царица, живее живот, среќна жена и слободна, нека нè благослови сите Бог. Не беше маркетиншки трик, бидејќи жена која е мајка и има машко дете никогаш не би си дозволила да го стори тоа. Јас сум на страната на Дара – рече Наташа.

Таа исто така, отворено зборуваше за предавството и довербата во луѓето, велејќи дека верува дека има вистински пријатели околу себе.

– Да, да. Мислам дека можам да тврдам дека немам луѓе околу мене кои би злоупотребиле нешто такво, мислам дека навистина имам вистински пријатели, дека нашите интимни фотографии што си ги праќаме еден на друг наутро, оние смешните, не дај Боже некој да те види, подобро излези, не знам што може да се случи ако го покажеш или, не дај Боже, го испратиш… Не знам. Можеби ќе можам да го простам предавството, но веќе не би била истата жена, и во пријателство и во љубовна врска – рече пејачката.

