Познатиот хит „Аспирин“ на Сека за малку ќе бил отпеан од друга пејачка

Сека Алексиќ има богата кариера со голем број хитови, меѓу кои е и песната „Аспирин“, која беше најслушана во 2007 година, а малку е познато дека размислувала дали да ја сними.

Имено, песната требало прво да ја сними Мина Костиќ, која одбила, по што им била понудена на некои други пејачи, меѓу кои била и Сека, која исто така не сакала да ја сними од самиот почеток.

Филип Милетиќ и Милош Рогановиќ еднаш ја потврдија оваа приказна и открија дека пејачите често ја пропуштаат можноста да снимат песна што подоцна ја освојува публиката.

– Ова е доказ дека понекогаш пејачите не се во состојба да препознаат кога некоја песна е хит. Ова се случува често, стана нормална работа во нашата работа – еднаш изјави Филип за Nova.rs.

