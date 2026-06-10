Потресна исповед на Лепа Лукиќ околу подготовките за своето заминување од овој свет: „Не сакам да ме погребаат како бездомник“

Легендарната пејачка Лепа Лукиќ (86) отворено зборуваше за подготовките за сопствениот погреб, нагласувајќи дека вредно штеди пари за да не стане товар за своето семејство.

Од страв да не биде погребана „како скитник“, пејачката обезбеди достоинствено заминување благодарение на трите пензии што ги добива од Србија и Канада.

Кралицата на народната музика, позната по својата непосредност и чесност, не крие дека ништо не остава на случајот кога станува збор за моментот на нејзиното заминување од овој свет.

Иако ужива во плодовите на својата децениска кариера, пејачката признава дека стравот од недостоен крај ја тера да штеди.

Лепа еднаш призна дека редовно издвојувала пари за „црни денови“, не сакајќи никого да остави финансиска обврска во врска со нејзиниот погреб.

„Штедам за старите денови. Морам да штедам, бидејќи не знам кога ќе умрам“, рече Лепа со допир на суров реализам.

Таа дополнително го разјасни својот најголем страв во врска со финансиската сигурност во последните моменти:

„Се плашам дека нема да ми останат две илјади евра без да умрам, за да не можат да ме закопаат и да ме закопаат како скитник“, призна пејачката еднаш, нагласувајќи дека нејзиното достоинство е на прво место.

Благодарение на богатото работно искуство и статусот на истакнат уметник, Лепа Лукиќ денес ужива финансиска стабилност составена од три различни извори на приход.

Како што самата истакнува, државата го призна нејзиниот придонес во културата, па затоа повеќе не треба да настапува за пари.

„Мојата национална пензија е 60.000 динари, а оваа е 90.000 динари. И имам канадска пензија од 1.000 евра. Можете да живеете од националната пензија ако се грижите“, откри Лепа точните износи на нејзините приходи пред неколку години.

Пејачката објасни и како стекнала право на толку голем број пензии:

Прва пензија: Заработена со 35 години работен стаж и 55 години живот, со придонеси платени во текот на првите десет години од кариерата.

„Не ја бркав националната пензија. Бев во Америка и кога се вратив, слушнав од некои луѓе кои ми кажаа дека ја добив. Државата ме призна“, заклучи пејачката, горда на својот статус и сигурноста што ја изградила низ годините.

фото:Instagram printscreen/lepa_lukic_official