Посвоената ќерка на Еминем на Инстаграм, објави дека е бремена

Посвоената ќерка на Еминем, Алаина Мари Скот, објави на Инстаграм дека е бремена, само неколку месеци откако неговата ќерка Хејли Џејд го ​​роди неговото прво внуче во март. Алаина објави фотографија со својот сопруг Мет Молер.

Алеина, која раперот ја посвоил пред години, споделила фотографии со својот сопруг и напишала: „Најдоброто од тебе и мене. Со месеци носам мало чукање на срцето во мене. Тој веќе ми го промени животот на секој можен начин.“

„Има нешто неописливо во сознанието дека еден мал живот расте, сонува и станува, додека ти си го поминуваш денот, шепотејќи молитви и надежи што само тој може да ги чуе“, додаде таа. „Никогаш не сум се чувствувала поблагодарна за овој подарок и за проширувањето на нашето семејство, нешто што го посакувавме толку долго. Фала му на Бога за овој благослов. Бебе М, едвај чекаме да те запознаеме, малечко.“

Семејството веднаш испрати честитки, а сестра му Хејли напиша: „Многу ми е мило за тебе, едвај чекам да му бидам тетка на ова малечко“. Братот на Еминем, Натан, исто така се обрати до јавноста, пишувајќи: „Честитки, толку сум возбуден за тебе! Ќе бидете одлични родители. Престанете да ме правите да изгледам постар, хаха“.

Потсетете се дека Еминем ја дозна веста дека ќе стане дедо околу ова време минатата година, кога Хејли му откри дека е бремена. Во март оваа година се роди неговиот внук, Елиот Маршал МекКлинток.

Foto: instgaram/alainamariescott/You Tube/ E! News