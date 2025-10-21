Понел ракија и слатки: Босанец части дека ќе стане дедо  

По веста дека ќе стане дедо, музичарот Драган Стојковиќ Босанац реши да ги почасти своите колеги од „Ѕвездите на Пинк“.

Како што прв напиша Информер, ќерката на Драган Стојковиќ Босанац наскоро ќе стане мајка за прв пат, а својата среќа за новороденчето ја сподели со јавноста.

– Неодамна дознав за оваа одлична вест, но не очекував да биде објавена толку брзо. Мислам дека е прерано да се зборува за тоа. Кога ќе заврши првиот циклус, ќе разговараме повеќе за оваа тема. Што се однесува до моите родители, секако дека ја прифатија веста со воодушевување. Засега, да кажеме само дека сите сме пресреќни – рече тогаш Џиџа.

Иако Босанац не даде јавна изјава во оваа пригода, тој не дојде на снимањето на емисијата „Ѕвездите на Пинк“ со празни раце.

Тој донесе ракија и слатки за да ги почасти своите колеги, како и собраните новинари, со фактот дека ќе стане дедо.

– Дали пиете алкохол? Частам поради мојата ќерка… Сите сме среќни, само да е добро. Време е некој да ме малтретира и мене – кажал музичарот.

Foto: Print Screen/pinkovezvezde_official