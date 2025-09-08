Полина Тасева одново провоцира: Пејачката со тактичка голотија под сонцето се до препон

Летните температури полека попуштаат, а бидејќи летото се уште има фора од месец септември, некои преферираат да го густираат токму во овој период.

Една од нив е оперската и поп пејачка Полина Тасева.

Оваа сезона атрактивната Полина го наполни својот Инстаграм профил со серија провокативни фотографии, но овие последниве навидувам не се богами за спласнување на еуфоријата, туку качување на возбудата, особено онаа кај посилниот пол.

Пејачката испружена под сонцето реши да рекламира еден козметички производ, но не само онака, туку смислено, тактички, посатавен кај голиот препон на венериниот брег од бикинито со анимал принт.

Поентата постигната, умешно и ултра впечатливо….

Полина ем ужива, ем брка бизис.

фото:Instagram printscreen/polinatas