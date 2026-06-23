Познатиот пејач се присети на детскиот фестивал на кој оддамна пеел – Го препознавате ли момчето на фотографијата?

Ретки се снимките што нè враќаат во времето кога најголемите ѕвезди беа само деца со големи соништа. Една таква, која неодамна привлече големо внимание од јавноста, го прикажува легендарниот пејач Сергеј Ќетковиќ (50) од периодот кога ги правел своите први музички чекори.

Настапувајќи на детски фестивал, малиот Сергеј веќе покажа извонреден талент и харизма, несвесен дека неколку децении подоцна ќе стане еден од најомилените вокалисти во регионот.

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„Во далечната 1986 година (пред 40 години), на тогаш најпознатиот југословенски детски фестивал „Наша радост“ во Подгорица, го освоив второто место со истоимената песна „Наша радост“. Додека чекав да ме викнат, ја слушнав најавата на водителот, која ја паметам и до ден денес: Кој убаво се прозева таму, тоа ни го пее Сергеј сега. Мајка ми инсистираше на вратоврска-мајка, што толку многу ме нервираше и ме стискаше толку многу што целата крв ми заврши во ушите, како што можете да видите. Тоа беше мојот прв голем и телевизиски настап“, се присети Сергеј на овој момент.

foto: printscreen/instgaram/cetkovics