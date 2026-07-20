Познатата Србинка сосема гола: Сликите без цензура – притисокот скока од глетката

Дизајнерката на ентериер Елена Караман објави фотографии од југот на Франција и покажа како ужива во базенот сосема гола.

Елена Караман повторно се најде во центарот на вниманието откако сподели серија провокативни фотографии од својот имот на југот на Франција на социјалните мрежи.

Елена моментално ужива во својата луксузна вила во Прованса, а ги изненади своите следбеници со фотографии направени покрај базенот.

Имено, таа позираше сосема гола додека се сончаше во друштво на своето куче, што предизвика лавина од поделени коментари на мрежите.

Додека некои го фалат уметничкиот тон на фотографиите и опуштената атмосфера, други ги критикуваат таквите снимки како премногу слободни, налик на чист нудизам.

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Патем, Елена го купи овој имот пред повеќе од две години со намера да создаде своја оаза на мир опкружена со полиња со лаванда и лозја. Таа го нарече проектот за реновирање „Поле на тајните“, а претходно откри дека комплексот вклучува и вековна штала што планира да ја претвори во простор за работилници, церемонии и женски ритуали.

Фото: Инстаграм/elenakaraman.essence