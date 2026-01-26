„Подобро би посвоила постаро дете отколку бебе“: Кија Кокар отворено зборуваше за мајчинството

Поранешната водителка и победничката на „Задруга 1“ Кристина Кија Коцкар откри дека повеќе би сакала да посвои постаро дете отколку бебе и дека има целосно отворен став кон сурогат мајчинството. Кија Коцкар е многу активна на социјалните мрежи, особено на платформата X, каде што често коментира актуелни социјални теми со своите следбеници. Овој пат, Кија отворено го искажа својот став за сурогат мајчинството и посвојувањето.

Како што изјави, нема ништо против сурогат мајчинството, но лично би претпочитала посвојување.

„Не ми пречи, но би сакала да посвојам. Дури и малку постаро дете отколку бебе“, напиша Киа, која вчера ја нападна својата поранешна свекрва.

Таа се осврна и на можноста за посвојување деца од страна на самохрани лица, нагласувајќи колку е важно децата да имаат стабилен дом, без оглед на семејната структура.

„Факт: Мило ми е што во нашата земја еден самохран маж или жена може да посвои. Тешко е, но барем постои опција. Многумина од нас пораснаа без еден родител, и тоа е во ред, а многумина се благодарни затоа што другиот родител беше „без коментар“. Затоа е подобро на секое дете да му се даде по еден квалитетен родител отколку да расте во институции“, рече Коцкар.

Да ве потсетиме дека Кија Коцкар ја одгледала нејзината мајка Надица, што, како што претходно нагласи, имало големо влијание врз нејзините ставови за семејството и родителството.

