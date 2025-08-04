Под нејзината задница и асфалтот пропаѓа: Од ултрабујните облини на Теодора Мартиноска „паѓаат вилиците“, а кога таа ќе падне, ги реконструираат улиците!

За неа е веќе добро познато дека е првата Македонка со сопствна Онли фанс (Only Fans) страница за возрасни. Кој ја знае – знае, кој не ја знае нема да му изчезе од глава штом ја запознае, макар тоа било само и преку социјалните мрежи, зашто Теодора Мартиноска е „жешка до болка, секси до коска“! И на слики и на видеа, а тек во живо… Само што ова последново задоволство, на малкумина им е достапно!

Теодора или itstteaa како што и гласи профилот на Инстаграм, како и секое лето, така и ова беше далеку од дома. Не дека во родната Струга не може да биде покрај вода, ама како Струга колку и да нема друга, сепак не е како на Миконос или во Мајами…

Зашто светот расната стружанка многу повеќе ја мами, па бујната убавица Македонија постојано ја менува за некоја многу поегзотична дестинација.

Она што ги мами сите останати, вклучувајќи ги и нјзините наверни „Онли фанс“ следбеници, се нејзините раскошни пропорции. И тоа природни… Однапред, големите џиновски гради и одзади огромната гигантска задница на расната македонска убавица.

Она што Теодора го поседува како телесна убавина, навистина ретко се гледа.

Зашто вака „од Бога надарени“ не се ниту познатите Бразилки, Колумбијки и останатите надприродно цицлести и газлести латино убавици.

Привлечна, пожелна секси, најпознатата „Онли фанс“ Македонка „пали“ до болка со својот телесен раскош во кој можете да уживате, се разбира само визуелно, доколку ја посетите нејзината страница за возрасни.

Местото каде таа разголена ќе ви ги разоткрие сите свои еротски тајни и својот фетиш за скромен ситниш.

Она што е најкрупно се две работи: Вашата возбуда и нејзините телесни атрибути. Како што самата умее да се пошегува, под нејзината задница и асфалтот пропаѓа…

Зашто од ултрабујните облини на Теодора Мартиноска „паѓаат вилиците“, а кога таа ќе падне на задникот, ги реконструираат улиците!

Фото: Инстаграм/Х/itstteaa