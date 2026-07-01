Почина Виктор Вилис, гласот на диско-ерата и фронтмен на „Вилиџ Пипл“

На 75-годишна возраст почина Виктор Вилис, легендарниот фронтмен на диско-групата „Вилиџ Пипл“. Неговото заминување означува крај на една ера во поп-културата, оставајќи зад себе наследство од глобални хитови, комплексни правни битки за авторски права и специфичен музички идентитет кој ја дефинираше диско-музиката кон крајот на седумдесеттите години.

Смртта на Виктор Вилис на 30 јуни 2026 година, по кратко и агресивно боледување, претставува загуба на еден од најпрепознатливите гласови во историјата на поп-музиката.

Неговото влијание врз диско-ерата и начинот на кој ја обликуваше перцепцијата за машкоста и забавата преку костими и кореографија остануваат трајни. Сопругата Карен Хаф Вилис и неговите соработници ја потврдија веста, повикувајќи на приватност, додека светот се простува од уметникот кој успеа да создаде музика што ги обединува генерациите на свадби, спортски настани и прослави ширум светот.

Виктор Вилис, роден на 1 јули 1951 година во Далас, Тексас, беше клучната фигура во создавањето на феноменот „Вилиџ Пипл“. Неговата кариера започна во црковните хорови, а подоцна се разви преку бродвејски продукции како „Виз“, „Коса“ и „Двајца џентлмени од Верона“. Во 1977 година, соработката со францускиот продуцент Жак Морали резултираше со создавање на група која преку стереотипни мачо-ликови – полицаец, морнар, градежен работник – го освои светот. Вилис, кој најчесто настапуваше како полицаец или морнарички офицер, беше коавтор на антологиски песни.

фото:You tube printscreen/FlashTV®