Почина Роџер Алерс, режисерот на анимираниот класик „Кралот лав“

Роџер Алерс, режисерот и уметник најпознат по својата работа на анимираниот класик од 1994 година „Кралот лав“, почина на 76-годишна возраст. Веста за неговата смрт ја потврди продуцентот и чест соработник Дејв Босерт на социјалните мрежи.

„Длабоко сум тажен што дознав дека нашиот пријател Роџер Алерс замина на своето следно патување. Минатата недела разменувавме е-пошта додека тој патуваше во Египет, што ја прави оваа загуба уште понереална. Роџер беше неверојатно надарен уметник и режисер, вистински столб на ренесансата на анимацијата на Дизни“, напиша Босерт на Фејсбук.

Во Дизни, Алерс работеше како писател на приказни за „Оливер и компанија“, „Малата сирена“ и „Спасувачите“, пред да стане главен писател на приказни за „Убавицата и ѕверот“.

Тој го ко-режираше „Кралот лав“ со Роб Минкоф и беше силно вклучен во бродвејската сценска адаптација на филмот. Беше номиниран за наградата Тони за најдобра книга од мјузикл за неговата работа во серијата, а самиот мјузикл ја освои наградата Тони за најдобар мјузикл.

Подоцна работеше на „Лило и Стич“, „Некогашна земја“ и „Кралот лав 1½“, како и на филмови кои не се од Дизни, како што се „Ловот“ и „Пророкот“.

