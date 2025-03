Почина познатиот светски панк рок гитарист: Замина Брајан Џејмс, основачот на „The Damned“

Познатиот панк рок гитарист Брајан Џејмс почина во четвртокот на 70-годишна возраст. Овој легендарен музичар кој го основа бендот The Damned во текот на неговата извонредна кариера свиреше со музички ѕвезди како што се Иги Поп и Блек Сабат. Брајан, кој е запаметен како „пионер и вистински џентлмен“, беше глобално признат за неговата улога во бендот The Damned. Се сметаше за автор на првиот британски панк сингл „New Rose“.

„Со голема тага објавуваме дека почина еден од вистинските музички пионери, гитарист, текстописец и вистински џентлмен, Брајан Џејмс“, се вели во објавата на Фејсбук.

Откако помогна да се основаат The Damned, Брајан го напушти бендот за да го формира Tanz Der Youth, а потоа ги формираше The Lords of the New Church со Стив Баторс. Двојката продолжи да создаде три успешни студиски албуми и хит синглови како што се „Open Your Eyes“, „Dance with Me“ и „Method to My Madness“.

Но, Брајан не застана тука. Тој продолжи со The Dripping Lips и Брајан Џејмс Ганг, што доведе до создавање на неколку соло албуми. Брајан е роден во Хамерсмит, Лондон, на 18 февруари 1955 година. Зад себе ги остави сопругата Мина, синот Чарли и снаата Алиша.

Фото: YouTube/British Punk Rock Guitarist Brian James Dead at 70