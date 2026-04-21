Почина новинарката Гордана Дувњак

По долго боледување, на 61-годишна возраст, почина новинарката и уредничка Гордана Дувњак, една од препознатливите фигури во македонското новинарство, особено во областа на политиката и правосудството.

Дувњак својата новинарска кариера ја започнала во 1988 година во Македонската радио-телевизија, каде работела две години. Од 1991 до 1999 година била дел од редакцијата на „Нова Македонија“, по што следува долгогодишниот ангажман во „Утрински весник“, каде работела како новинарка и уредничка во периодот од 1999 до 2017 година.

Професионалниот пат го продолжила во порталот „Макфакс“ во 2017 година, а една година подоцна станала дел од телевизијата „1ТВ“, каде исто така извршувала и уредничка функција. Од 2019 година работела во неделникот „Фокус“.

Веста за нејзината смрт ја објави нејзиниот син Мартин Дувњак со емотивна порака.

„Се одјави нашата мајка, жена, кралица Гордана Дувњак. Жена која што не ја сакаше и почитуваше само тој што ја немаше запознаено. Врвен професионалец и новинар кој беше пример за чесност, љубов кон професијата и став“, напиша тој.

Погребот ќе се одржи утре во 11 часот во капелата во Бутел, а во 12 часот на гробиштата во Бутел.