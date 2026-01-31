Почина македонскиот музичар Божидар Симоновски

Почина Божидар Симоновски, легендарен музичар и организатор на најдобрите концерти во Штип и Македонија.

По долго боледување, во Штип почина Божидар Симоновски, култен музичар и еден од најдобрите музички организатори во државата.

Симоновски некогаш беше член на многу популарната група Македонија, како басист, која одржуваше концерти низ цела поранешна Југославија и некогашниот Советски Сојуз.

Подоцна музичкиот живот го продолжи како стручен соработник во Домот на младите во Штип, каде работеше 40 години до пензионирањето.

Има организирано над 1000 концерти и снимено неколку стотини композиции.

Роден е во Штип во 1952 година.Во сеќавање останува како исклучителен музичар и неверојатен човек.

