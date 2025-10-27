Почина Коста Јаневски, еден од сопствениците и основачите на Антена 5 радио

На 65-годишна возраст, по кратко боледување, почина Коста Јаневски, филмски работник и еден од сопствениците и основачите на радио Антена 5.

Учествуваше во основањето, техничкиот развој и креирањето на програмата, а ја извршуваше функцијата Технички директор во Антена 5 од 1994 година.

Работеше на техничката и програмска реализација на сите домашни и меѓународни музички и културни настани пренесувани на програмата на Антена 5: Британските музички награди, Ем-Ти-Ви европските музички награди (MTV ЕМА), Зимската музичка конференција во Мајами, Викенд Медиа фестивалот, Егзит, Таксират, Интернационалниот фестивал на филмска камера “Браќа Манаки” и Д Фестивал во Дојран.

Пред основањето на Антена 5, беше дел од програмата Радио Микс на Радио УНО и проектот Радио Топ Листа на Македонија.

Од Антена 5 радио преку социјалните мрежи информираа за загубата и изразија најдлабоко сочувство на семејството и пријателите.

Дипломира на Електротехничкиот факултет. Својата кариера како филмски работник ја започнува во осумдесетите години, како монтажер на тон и тон снимател. Во 1985 година работеше како слободен филмски работник во Друштвото на филмски работници на Македонија, а од наредната година работи во продуцентската куќа “Вардар филм”. Во текот на својата кариера учествуваше во реализација на филмски проекти од домашна продукција и странски копродукции, голем број на играни, документарни, краткометражни и долгометражни филмови како “Македонска сага”, “Среќна Нова ‘49”, “Тетовирање” и многу други.

Беше член на Друштвото на филмски работници на Македонија и член на Здружението на тонски сниматели на Македонија.

Погребот ќе биде во вторник во 11:30 на Градските Гробишта Бутел во Скопје.

