По второто породување и разводот, Дејана Живковиќ привлече внимание со своето издание

Поранешната манекенка Дејана Живковиќ неодамна се разведе од бизнисменот Филип Симовиќ, со кого беше во брак четири години и има два сина. Откако се исели од заедничкиот дом со децата, манекенката реши да покаже дека е подготвена за ново поглавје.

Таа на својот Инстаграм профил објави жешка фотографија од бањата, каде што позира во минијатурно бикини кое едвај ги покриваше нејзините атрибути. Иако е мајка на две мали деца, Дејана покажа брутално тело и стомачни мускули на кои би ги направиле љубоморни нејзините многу помлади колешки, а јасно стави до знаење дека изгледа подобро од кога било.

Оваа објава предизвика лавина коментари од нејзините следбеници кои ја поддржаа во овој тежок период, но и го пофалија нејзиниот совршен изглед, кој го врати за рекордно време откако го роди второто дете.

Инаку, Дејана неодамна одлучи да ги отстрани филерите од лицето, како и силиконите од градите.

foto: printscreen/instagram/dejanazivkovic