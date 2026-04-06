Пејачката од „Пинк ѕвезди“ чека второ дете со фудбалер од Африка

Пејачката Тара Стојановиќ очекува второ дете со својот избраник, фудбалерот Ричард Одада, кој е по потекло од Африка.

Тара е позната по учеството во музичкото натпреварување „Пинкови ѕвезди“, и додека многумина ѝ предвидуваа светла кариера, таа се повлече од сцената.

После тоа, таа започна романса и се посвети на своето семејство, бидејќи минатата година добија дете, а сега објави дека очекуваат уште едно.

Сега објави фотографии од натпреварот каде што го бодреше од трибините, а нејзиното трудничко стомаче излезе во прв план.

„Бебе #2“, напиша таа во описот.

фото:Instagram printscreen/iamttarra