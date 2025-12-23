Пејачката Едита Арадиновиќ со секси селфи – Деколтето во фокус

Пејачката Едита Арадиновиќ привлече големо внимание од јавноста објавувајќи провокативно селфи на својот Инстаграм профил.

Една од најпосакуваните пејачки на јавната сцена, која неодамна јавно го претстави своето момче Ненад Стевиќ, позираше пред огледало, а фотографијата веднаш привлече бројни погледи.

Нејзиното деколте беше во преден план, додека комбинезонот беше спуштен, па Едита остана во црн градник од тантела.

Пејачката ги менуваше позите и позираше заводливо, а комплиментите се насобраа – следбениците се согласија дека изгледа повеќе од привлечно.

printscreen instagram/editaaradinovic