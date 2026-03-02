Пејачката е принудена да се откаже од своите чевли: Стапалата на Сека Алексиќ пораснаа два броја

Сека Алексиќ неодамна им откри на медиумите дека стапалото ѝ пораснало за два броја и дека е принудена да се откаже од голем број чевли.

Според пејачката, таа одлучила да ги продаде чевлите што повеќе не ги користи и да ги донира парите во добротворни цели.

– Ги собирам чевли за да ги продадам. Не можам да влезам во половина од моите чевлите, ми пораснаа стапалата! Не знам како сум купувала 37, сега носам 39 – беше искрена пејачката.

Иако е позната по својата дарежливост, Сека нагласи дека овој пат нема да ги дели своите чевли со блиски луѓе.

– Не давам чевли што не ги носам како подарок на никого, кој сака да ги купи – слободно. Многу луѓе се јавија да ги купат, ќе видиме што ќе се случи. Досега им ги подарував на сите, на пријателките, сосетките, другарките, на мојата дадилка, до ден денес – објасни таа.

Алексиќ исто така рече дека порано сакала да носи вистински крзнени палта, но поради материјалот, морала да ги чува во фрижидер.

– Ги чував моите крзнени палта во фрижидер додека носев вистинско крзно! Со години не носев крзнени палта, само вештачко крзно, и ги подарив сите тие крзнени палта. Некој ми рече претходно дека кога ќе падне крзното, треба да ги ставите крзнените палта во замрзнувач, и тогаш го направив тоа – призна пејачката со смеа.

