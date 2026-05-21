Овој познат фудбалер е чичко на Јаков Јозиновиќ – пејачот потекнува од спортско семејство

Малкумина знаат дека поранешниот хрватски фудбалер Дарко Јозиновиќ е тесно поврзан со пејачот Јаков Јозиновиќ – имено, тој му е чичко.

Јаков Јозиновиќ успеа да ја освои публиката низ целиот Балкан, а неговите настапи во сали и арени редовно се распродадени, што јасно зборува за неговата популарност.

Како што интересот за неговиот приватен живот продолжува да расте, се појавуваат и интересни детали од неговата семејна биографија. Еден од нив е секако фактот дека потекнува од спортско семејство.

Имено, неговиот чичко Дарко Јозиновиќ важел за еден од најпочитуваните фудбалери во текот на 1990-тите. Својот најдлабок белег го оставил играјќи за ХНК Цибалија од Винковци, како и за ХНК Хајдук Сплит од Сплит.

