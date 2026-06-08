Овој зачин може да го подобри сексуалниот живот кај жените, тврдат научниците

Ако вашиот интимен живот не е на посакуваното ниво, можеби решението се крие во една намирница што многумина секојдневно ја користат во исхраната. Ново истражување покажува дека ѓумбирот може да ја зголеми сексуалната желба и задоволството кај жените.

Кинески научници откриле дека жените кои консумирале поголеми количини ѓумбир пријавиле повисоко ниво на сексуална желба, возбуда и задоволство во интимните односи. Интересно е што истиот ефект не бил забележан кај мажите.

Истражувачите анализирале податоци од повеќе од 2.000 лица и ја споредувале нивната сексуална активност со количината на ѓумбир што ја внесувале преку пијалаци, додатоци во исхраната и храна.

Ѓумбирот со векови е важен дел од кинеската кујна и традиционалната медицина. Освен што се користи за ублажување на настинки и мачнина, содржи активна состојка наречена 6-гингерол, за која се смета дека има значајни здравствени придобивки.

Во едно од истражувањата, романтични партнери кои земале додаток со ѓумбир секој ден во текот на еден месец имале повеќе сексуални односи во споредба со оние кои примале плацебо.

Научниците сè уште не се сигурни зошто ѓумбирот има ваков ефект и зошто тој е изразен само кај жените. Една од теориите е дека ѓумбирот го намалува чувството на гадење и одбивност, што може да влијае врз подготвеноста за интимност.

„Жените низ еволуцијата развиле повнимателни и поселективни сексуални стратегии во споредба со мажите. Тоа често се поврзува со поголема чувствителност кон одбивност и пониско сексуално возбудување. Консумирањето ѓумбир може да помогне во намалување на таа психолошка бариера“, наведуваат авторите на студијата објавена во списанието „Меѓународно списание за сексуално здравје“.

Сепак, истражувачите нагласуваат дека се потребни дополнителни студии за целосно да се разбере врската меѓу ѓумбирот и сексуалното здравје.

фото:Freepik

извор:точка.ком.мк