Овие предмети во дворот се идеални за размножување комарци

Летото е време кога комарците стануваат еден од најголемите проблеми во дворовите и на терасите. Многу луѓе мислат дека тие се размножуваат исклучиво во бари или езера, но експертите предупредуваат дека им треба само малку отстоена вода за да напредуваат. Затоа еден многу обичен предмет што многу луѓе го имаат во својата градина може да стане идеално место за положување јајца.

Американските центри за контрола и превенција на болести (CDC) наведуваат дека комарците често користат мали количини вода што се заробени во секојдневните предмети. Тука спаѓаат декоративни саксии, чинивчиња, кофи, лејки, детски играчки, стари гуми и други предмети што задржуваат вода по дожд или наводнување.

Многу луѓе ги сметаат декоративните тегли и нивните основи за безопасни, но неколку сантиметри вода се доволни за комарците да ги положат своите јајца таму. Животниот циклус на комарецот е многу брз. Ако водата се остави да отстои неколку дена, јајцата можат да се развијат во ларви, а потоа и во возрасни комарци.

Затоа експертите советуваат сите садови редовно да се празнат, особено во текот на топлите летни месеци кога високите температури го забрзуваат нивниот развој, пишува Центарот за контрола и превенција на болести (CDC).

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