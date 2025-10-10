Овие намирници го топат салото на стомакот

Одредена исхрана и правилна диета играат голема улога доколку сакате да поработите на своето здравје, но и изглед, особено ако сакате да имате рамен стомак.

Житарки

Тие влегуваат во групата јаглехидрати кои имаат улога во борбата против масните наслаги. Истражувањата покажуваат дека луѓето кои јадат житарици имаат значително порамен стомак од оние кои не ги консумираат.

Пробиотски јогурт

Тајната на јогуртот ја знаат сите оние кои немаат масни наслаги на стомакот, но ги мачи надуеност која визуелно е поврзана со стомакот. Тогаш на помош доаѓа јогуртот кој е одличен за проблемот за надуеност, зашто постигнува брза работа на цревата и овозможува полесно варење. Најдобри се пробиотските јогурти и експертите советуваат да се пие барем една шолја дневно.

Риба

Доколку вашата исхрана е богата со омега-3 масни киселини, кои најмногу ги има во рибата, вашето тело ќе произведе повеќе мелатонин, хормони кои влијаат на спиењето. Луѓето со дефицит на омега-3 не спијат за време на вообичаениот период за одмор, што доведува до нездраво прејадување во текот на ноќта.

Рибата, исто така е богата со протеини, па научно е докажано дека го задоволува апетитот. Дури и ќе ги согорите калориите додека вашиот организам ги вари протеините, во однос на варењето масти и јаглехидрати. Со тоа, консумирањето на омега-3 масните киселини може позитивно да влијае на здравјето на вашето срци и да го намали ризикот од деменција.

Авокадо

Ова овошје обилува со незачинети масти кои влегуваат во категоријата здрави масти. Истражувањата покажаа дека авокадото е одлично за заситување, а притоа не дебелее. Воочено е дека авокадото посебно добро делува на подрачјето околу струкот и придонесува за намалување на мастите во тој дел од телото. Затоа, ако сакате рамен стомак и тенок струк, почестете се со авокадо.

Лешници

Истражувањата покажуваат дека луѓето кои во текот на две недели секојдневно јадат по една дланка лешници не се дебелеат. Лешниците содржат здрави масти и смалување на холестеролот, но не треба да се јаде повеќе од една дланка дневно. Препорачаната доза е добра за топењето на мастите на стомакот.

извор:попара.мк

фото:Freepik