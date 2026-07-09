Овие фрази откриваат манипулатори во љубовните врски

Манипулацијата често започнува со изјави што многу луѓе ги игнорираат, а тие можат да бидат првиот знак дека некој се обидува да ја преземе контролата врз вашите емоции, однесување или одлуки.

Препознавањето на овие изјави може да ви помогне да поставите временски ограничувања и да го заштитите вашето ментално здравје.

Фразата „Премногу си чувствителен“ ја префрла одговорноста од лицето кое направило грешка на другата страна. Наместо да признае грешка или да ги признае чувствата, манипулаторот ги минимизира и ги прогласува за проблем. Целта е да создаде сомнеж во сопствената перцепција, а таквото минимизирање на емоциите со текот на времето станува начин за контрола на динамиката на врската.

Исто така, фразата „Јас го правам тоа за тебе“ често е прикриена тактика на притисок. Оваа реченица се користи за да се обиде да предизвика вина кога другата личност не дејствува во согласност со очекувањата или сака нешто различно. Пораката е дека се претпоставува послушност затоа што некој наводно се жртвува себеси. На овој начин, се создава впечаток дека секое отстапување е знак на неблагодарност.

Фразата „Ако навистина ме сакаше, ќе го направеше тоа“ е исто така емоционална уцена во нејзината најчиста форма. Оваа реченица создава впечаток дека љубовта е нешто што мора постојано да се докажува и дека е според барањата на другите луѓе. На овој начин, манипулаторот ги користи чувствата на другата личност за да го добие она што го сака. Ова ја претвора љубовта во алатка што се користи за контрола на однесувањето на другите луѓе.

Покрај тоа, реченицата „Така си го замислил“ е класично гаслајтирање, односно обид да се убеди некого дека неговите впечатоци, чувства или сеќавања се неточни. По доволно повторување, лицето може да почне да се сомнева во сопствената интуиција и проценка. Таквото однесување му отвора на манипулаторот уште повеќе простор за контрола. Со текот на времето, се создава нерамнотежа во која едната страна станува сè понесигурна.

извор:попара.мк

фото:Freepik