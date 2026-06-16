Овие четири вежби можат да бидат клучни за здравјето на постарите лица

Според експертите, само четири минути од четири клучни вежби можат да бидат доволни за да се поддржи целокупното физичко здравје на постарите возрасни лица.

Тие велат дека само неколку повторувања на вежбите, изведувани редовно, можат да доведат до забележителни подобрувања. Студија од Медицинскиот колеџ Пен Стејт ги испитала ефектите од режимот на минимален тренинг за сила кај возрасни на возраст од 65 години и постари и покажала значителни подобрувања за само 12 недели.

Експертите, исто така, велат дека една од пречките за воведување рутина за тренинг за сила е верувањето дека е потребна сериозна временска посветеност за да се постигнат резултати. Студијата тестирала програма наречена „FAST“ која вклучувала четири клучни вежби: склекови, стомачни на стол, веслање со две раце и чекорење. На околу 100 учесници со просечна возраст од 74 години им бил даден овој режим на вежбање.

Тие ја изведувале секоја вежба 30 секунди, проследено со 30 секунди одмор, а биле дозволени и модификации. За да се измери напредокот, способноста на учесниците да стојат на една нога била оценета на почетокот, средината и крајот на процесот, објавува The New York Post.

„Овие индикатори ја предвидуваат вашата идна способност да одите во дом за стари лица, веројатноста за паѓање и развој на тешкотии при одење. Тие ви даваат чувство и надеж дали ќе можете да бидете активни во иднина“, велат експертите.

Студијата, исто така, покажа дека оваа програма за вежбање лесно може да се вклопи во сложени распореди и временски ограничувања што ги обесхрабруваат постарите возрасни лица да одржуваат фитнес рутина.

„Тренингот за отпор не мора да биде долг за да направи голема разлика во силата, мобилноста и квалитетот на животот“, велат тие.

Foto: Magnific

Izvor: Popara