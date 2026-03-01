Оваа состојка го подобрува вкусот на кајганата, правејќи ја веднаш помека

За да ја направите кајганата покремаста и повкусна, можете да додадете само една лажичка мајонез во јајцата.

Најдобрата кајгана е воздушеста, мека и богата со вкус, а овој трик и дава дополнителна кремавост.

За подготовка, скршете ги јајцата, додадете малку млеко, сол и бибер и изматете ги.

Загрејте го путерот или маслото во тава, прелијте ја смесата и мешајте со лажица додека не се згусне. Пред да биде готово, додадете една лажичка мајонез и соединете ја со јајцата. Зачинете со сол и црн пипер по вкус, а кајганата е спремна за сервирање, идеално со тост и крцкава сланина.

фото:Freepik

извор:попара.мк