Оваа поза ѝ е омилена: Вера Мештеровиќ со „жежок“ кадар на задникот

Водителката Вера Мештеровиќ и ова лето го освои вниманието на јавноста со своите провокативни фотографии на Инстаграм „стори“, каде што во својот препознатлив стил споделува моменти од своето летно секојдневие. Во бикини издание и без грам шминка, таа блеска во природна и свежа форма полна со самодоверба и автентичност.

Испружена како сирена, или пак, седната во гнездо нишалка покрај базенот, таа подеднакво провоцира со заводливите пози .

Сепак, токму оваа последна фотографија што ја сподели, на која е тагната на Јонското море и каде во фокусот е нејзиниот задник, е омилената поза на атрактивната водителка.

Вера и овој пат го покажа нејзиниот стилски потписи на свеж начин, а ги израдува сите кои ја следат на социјалните мрежи.

Неодамна таа прати поздрав од Хрватска, создавајки спомени од одморот од ова лето. Па, така додека уживала на плажата испружена на пешкирот во опуштено издание, се фотографирала во истата поза како и сега.

А дека и е омилена позата каде во фокус е задникот на водителката, оние кои ја следат лесно ќе се сетат и на нејзините фотографии од морската дестинација, во еден луксузен спа ресорт во Анталија во Турција, каде таа испружена и со кренати нозе, повторно погледот на фановите им го фиксира во центарот на фотографијата за визуелно да го пренесе уживањето и на нејзините следбеници.

Foto: Print Screen/Instagram/ veramesterovic