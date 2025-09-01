Оваа песна Марина Туцаковиќ ја напишала кога дознала дека е тешко болна

Марина Туцаковиќ, авторката на најголемите поп-хитови, го преточила своето последно големо признание во текстот на песната „Перспективa“.

Таа ја напиша токму оваа песна во моментот кога веќе дознала дека е тешко болна.

– Песната „Перспектива“ е напишана кога била свесна дека умира. Се чувствувала многу лошо, но сепак нашла сила да го напише текстот што го добив во автомобилот додека одев за Скопјe. Го возевме нејзиниот син Лаќа, му го покажав текстот и почнавме да плачеме – раскажа Ана Николиќ во една пригода во емисијата „Сценирање“.

Пејачката додаде дека за неа тие стихови имаат најголема тежина, бидејќи претставуваат еден вид одговор на Марина на песната „Adio amore“, која Лаќа ја напишала во моменти на лични борби со пороците.

– Така разговарале мајка и син, преку песни. Некои работи не можат да се кажат, па затоа душата зборува преку уметност – рекла Ана во тоа време.

„Животот е за живите, живите, веќе не знам ни што значи тоа, ги убив перспективите. Затоа веќе полудувам. Животот е за живите, живите, каде е светлото овде? Ги убив перспективите… Мамо, те сакам, не ми е жал“, гласи рефренот на оваа песна.

фото:FAcebook/ Marina Tucakovic Fanovi/ printscreen/ You Tube / Prva tv