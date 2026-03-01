Ова е тајната на нејзиниот изглед: Неда Украден на 75 години на секои четири часа пие моќен напиток кој го топи салото

Иако ја гази осмата деценија, на пејачката Неди Украден (75) за изгледот може да и позавидат и помлади жени.

Епитетот најубава баба во шубизнисот во Србија го заработи преку напорна работа, а во еден момент откри дека внимава на исхраната, но и редовно вежба.

Иако јавноста не го забележа тоа, пејачката се здебели неколку килограми за време на пандемијата на коронавирусот, а за да ја врати тежината, таа посегна кон липосукциска диета, како и многу други познати личности.

Исхраната на Неда тогаш се базираше на протеини, а таа избегнуваше јаглехидрати и штетни шеќери.

Пиеше здрави шејкови на секои четири часа, јадеше многу салата и месо.

Појадок: Овошен смути

Ручек: Шницл и зелена салата

Вечера: Пoтаж од брокула

Трик совет: Ако чувствувате глад, испијте чаша вода или чај од ѓумбир.

фото: Instagram printscreen/neda.ukraden