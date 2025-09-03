Ова е најздравото време за будење, а многумина го преспиваат

Поголемиот дел од нас секое утро го преспива најздравиот момент од денот – оној меѓу 5:30 и 7:00 часот.

Зошто будењето пред 7 е всушност лековито

Во тој ран интервал телото е во идеална фаза за движење на хормоните кои ја зголемуваат енергијата, фокусот и расположението. Кортизолот којшто често се демонизира, тогаш работи за нас, помага да се разбудиме, да се чувствуваме подготвено и стабилно.

Сончевата светлина во тој период го стимулира произведувањето серотонин, хормонот на среќа и го регулира нашиот циркадијален ритам. Тоа значи подобар сон навечер, помалку нервоза во текот на денот и повеќе ментална јаснотија.

Го преспиваме она што може да нѐ излекува

Доколку се будиме во 8 или 9, влегуваме во денот со задоцнетост. Телото веќе поминало низ природните циклуси, а ние го тераме да се вклопи во ритамот којшто не му годи. Резултат? Умор, раздразливост, чувство дека денот нѐ „гази“.

Како да се разбудиш порано, без мачење

Не мораш да станеш утрински фанатик. Доволно е да го поместиш будењето за 30 минути порано и тоа да го правиш постепено.

– Легни 15 минути порано секоја вечер;

– Избегнувај екран барем 30 минути пред спиење;

– Наутро изложувај се на природна светлина, барем преку прозорец.

Ова не е само трик за продуктивност. Ова е начин да го почнеш денот во мир, а не во брзање.

Како будењето пред 7 може да го промени текот на денот

Поголем дел од луѓето се сметаат себеси за утрински типови. Навикнати сме да се бориме со алармот, денот да го почнуваме во хаос и брзање. Но, кога будењето ќе се помести порано на пример во 6:30 часот, нешто се менува.

Денот не започнува со стрес, туку во тишина. Имаш време да дишеш, да се расониш, да го исконтролираш почетокот на денот.

Раното утро носи простор за размислување, за рутина која не боли, за чувство дека си пред обврските, а не дека ги „бркаш“.

фото:Freepik

извор:курир.мк