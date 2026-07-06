Ова е мајката на Бресквица – пејачката е нејзина копија (видео)

Пејачката Анѓела Игњатовиќ, попозната како Бресквица, се врати во Белград од патување, а на аеродромот пристигна во придружба на нејзината мајка Ивана, која ретко се појавува во јавност. Двете привлекоа внимание со нивните усогласени комбинации, но и со нивната голема сличност што многумина не можеа да не ја забележат.

Анџела и нејзината мајка пристигнаа на аеродромот насмеани, исончани и расположени по одморот. За враќањето, тие избраа речиси идентични модни комбинации – бели кошули и бели панталони, па оставија впечаток на целосно координирано модно дуо.

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Бидејќи родителите на популарната пејачка ретко се појавуваат во јавност, за многумина оваа средба беше можност да ја видат нејзината мајка, а бројни коментари беа дека Бресквица ја наследила убавината од неа.

Покрај тоа, вниманието го привлече еден моден детаљ што го носеше нејзината мајка – луксузна чанта од познатиот светски бренд – „Michael Kors “.

Иако избегнуваат јавни појавувања, родителите на Анџела се нејзина најголема поддршка со години и редовно ја придружуваат во најважните моменти од нејзината кариера.

Па така, тие беа со неа на првиот голем концерт што го одржа во Белград, а ја поддржаа и на промоцијата на нејзиниот втор албум во главниот град.

фото:Instagram printscreen/brrrreskvica

извор:srbija danas