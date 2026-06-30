Откриено која е сурогат мајката што го роди синот на Марија Шерифовиќ

Пејачката Нада Обриќ еднаш проговори за Марија Шерифовиќ и нејзиниот син Марио, и истакна дека од самиот почеток знаела за доаѓањето на детето со помош на сурогат мајка.

Обриќ откри детали за жената која го родила синот на Марија, и нагласи дека таа била образована и семејна личност. Фолк пејачката Нада Обриќ ја изненади јавноста кога отворено проговори за својата помлада колешка Марија Шерифовиќ и нејзината одлука да стане родител со помош на сурогат мајка.

Како што истакна, таа била меѓу ретките кои знаеле за оваа информација пред да стане јавна, а поради среќата на Марија, како што вели, искрено се радувала.

Обриќ проговори и за тоа колку Марија Шерифовиќ и нејзината мајка Верица Шерифовиќ се комплетно посветени на Марио.

Според неа, животот на пејачката целосно се променил откако станала мајка.

„Марија е најдобра, таа е генијалка. Она што го прави со него, како му свири и пее, е и смешно и го трогнува малиот, па дури и му носи солзи на очите. Нема ни да коментирам за Верица, таа живее сосема поинаков живот. Тие се целосно посветени на детето, тоа е нереално… И животот на Марија и нејзиниот се подредени на детето“, додаде Нада.

На прашањето дали Марија планира да има уште деца на ист начин, Обриќ не сакаше да открие повеќе детали.

„Не, никој не зборува за тоа. Ние не зборуваме за тоа. Тешко е да се вклучиш во тие работи. Целата љубов на светот сега ѝ е дадена на Марио. Ги поддржувам сите начини некој да има дете, јас сум целосно за тоа“, рече таа.

Особено внимание привлече делот од разговорот во кој Нада Обриќ се осврна на жената што го роди синот на Марија Шерифовиќ.

Иако нејзиниот идентитет не е откриен, Нада нагласи дека таа не е жена со лоша финансиска состојба, туку образована личност со семејство.

„Какви услови ѝ дала на таа жена, на таа сурогат мајка, е нереално. Таа жена добила „од пиле млеко“. Покрај тоа, таа не е ниту сиромашна жена ниту неписмена жена, напротив, таа е високо образована. Има свое дете, има свој сопруг. Не знам како одлучила да биде сурогат мајка, мислам дека тоа беше првпат таа жена да биде сурогат мајка“, изјави Обриќ за „Информер“ во една пригода.

Марија Шерифовиќ го доживеа доаѓањето на нејзиниот син Маријо како најважна промена во нејзиниот живот, а нејзината блискост со нејзината мајка Верица и нејзината посветеност на своето дете често се јавна тема.

фото:Instagram printscreen/serifovic