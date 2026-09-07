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„Онли фанс“ старлетата Зорица Топаловиќ – Тифани им се заблагодари на своите најверни посетители: „Направивте за нас повеќе од државата“!

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„Онли фанс“ старлетата Зорица Топаловиќ – Тифани им се заблагодари на своите најверни посетители: „Направивте за нас повеќе од државата“!

Зорица Топаловиќ, попозната како Тифани, не крие дека нејзиниот профил на страницата за возрасни е најчесто посетуван од оженети мажи.

Таа им се заблагодари на сите нив со интересна објава на својот Инстаграм профил.

„Поддршка за сите оженети мажи кои ни помогнаа повеќе од државата“ – изјави Зорица со објавената провокативна фотографија.

Патем постираше уште една „мудра мисла“ со ја појасни спрегата на здравјето и парите:

„Парите не носат среќа, ама го чуваат нервниот систем“ – споделила старлетата која очигледно доволно добро заработува од (рас)продажбата на сопствената  голотија!

Фото: Инстаграм и Х/zoricatopalovic111

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