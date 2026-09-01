Од тинејџерски сон до престижна титула: Кој е македонскиот претставник на најголемата сцена за машка убавина?

Македонија годинава ќе има свој амбасадор на еден од најпрестижните меѓународни избори за машка убавина и стил, а станува збор за личност која веќе ужива авторитет во домашната модна сцена.

Стилистот Октај Сејди е официјално избраниот македонски претставник кој на 26 септември ќе застане на светската сцена во Тајланд, во рамките на глобално познатиот настан „Mister International 2026“.

Информацијата која предизвика интерес во јавноста беше потврдена и споделена од страна на матичната организација „Miss Macedonia org“, од каде што со гордост посочија дека тој ќе застане рамо до рамо со претставници од целиот свет, достоинствено носејќи ги боите на својата земја.

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Патот на Октај до овој голем успех не е случаен, туку е резултат на долгогодишна напорна работа зад сцената. Македонската јавност најдобро го познава како стилист за коса и шминка кој се грижел за изгледот на бројни естрадни ѕвезди за нивните најважни телевизиски и јавни настапи.

Неговата професионална приказна започнува на рана 14-годишна возраст кога за првпат влегува во светот на убавината, за веќе на 20 години да го отвори и својот сопствен салон.

И покрај многубројните предизвици, бариери и препреки со кои се соочувал низ годините како млад претприемач, неговата посветеност му помогна да изгради препознатливо и влијателно име во македонскиот моден свет.

Претстојниот избор во Тајланд за него претставува сосема нов кариерен предизвик каде што, покрај физичкиот изглед и личниот стил, ќе има можност на светот да му ги презентира македонскиот дух, амбиција и карактер.

Заминувањето на Октај на ова престижно натпреварување е уште еден доказ дека македонските креативци имаат капацитет да бидат конкурентни и забележани на најголемите глобални платформи.

фото:instagram printscreen/oktaysey/Char Gpt