Објавени номинациите за годинешните „Оскари“: „Грешници“ со дури 16 номинации – најмногу во оскаровската историја

Номинираните за 98-то доделување на наградите „Оскар“, во сите 24 категории, беа објавени во живо од театарот „Сeмjуел Голдвин“ на американската Академија за филмски науки и уметности во Лос Анџелес. Актерката претходно номинирана за „Оскар“, Даниел Брукс, и нејзиниот голега Луис Пулман ги објавија номинациите.
Меѓу нив е и најновата категорија за оваа година – кастинг.
Свеченото доделување на „Оскарите“ и оваа – втора година по ред ќе го води Конан О’Брајан. Секоја категорија има пет номинирани, освен за најдобар филм, којашто содржи 10 наслови. Филмот „Грешници“ има дури 16 номинации – најмногу во „оскаровската“ историја. Следат сите номинирани.
Најдобра споредна женска улога: Ел Фенинг за „Сентиментална вредност“; Инга Ибсдотер Лилеас – „Сентиментална вредност“; Ејми Мадиган – „Оружје“; Вунми Мосаку – „Грешници“; Тејана Тејлор – „Една битка по друга“.
Најдобра споредна машка улога: Бенисио дел Торо за „Една битка по друга“; Џејкоб Елорди – „Франкенштајн“; Делрој Линдо – „Грешници“; Шон Пен – „Една битка по друга“; Стелан Скарсгард – „Сентиментална вредност“.
Најдобар филм: „Бугонија“ (Bugonia), „Ф1“ (F1), „Франкенштајн“ (Frankenstein), „Хамнет“ (Hamnet), „Врвниот Марти“ (Marty Supreme), „Една битка по друга“ (One Battle After Another), „Тајниот агент“ (O Agente Secreto), „Сентиментална вредност“ (Affeksjonsverdi), „Грешници“ (The Sinners), „Воз oд соништата“ (Train Dreams).
Најдобра шминка и фризура: „Франкенштајн“, „Кокухо“, „Грешници“, „Машината за кршење“, „Грдата полусестра“.
Најдобра оригинална музика: „Бугонија“ – Џерскин Фендрикс; „Франкенштајн“ – Александар Деспла; „Хамнет“ – Макс Рихтер; „Една битка по друга“ – Џони Гринвуд; „Грешници“ – Лудвиг Герансон.
Најдобар краток игран филм: „Месарска дамка“ (Butcher’s Stain), „Џејн Остин: Периодична драма“ (Jane Austen’s Period Drama), „Пријателот на Дороти“ (A Friend of Dorothy), „Пејачите“ (The Singers), „Двајца кои разменуваат плунка“ (Two People Exchanging Saliva).
Најдобро адаптирано сценарио: „Бугонија“ – Вил Трејси; „Франкенштајн“ – Гилермо дел Торо; „Хамнет“ – Меги О’Фарел и Клое Жао; „Една битка по друга“ – Пол Томас Андерсон; „Воз од соништата“ – Клинт Бентли и Грег Кведар.
Најдобро оригинално сценарио: „Сина Месечина“ – Роберт Каплоу; „Тоа беше само несреќа“ – Џафар Панахи; „Врвниот Марти“ – Роналд Бронштајн и Џош Сафди; „Сентиментална вредност“ – Јоаким Триер и Ескил Вогт; „Грешници“ – Рајан Куглер.
Најдобар анимиран краток филм: „Пеперутка“, „Засекогаш зелена“, „Девојката што плачеше бисери“, „План за пензионирање“, „Трите сестри“.
Најдобар кастинг: „Хамнет“ – Нина Голд; „Врвниот Марти“ – Џенифер Вендити; „Една битка по друга“ – Касандра Кулукундис; „Тајниот агент“ – Габриел Домингес; „Грешници“ – Франсин Мејслер.
Најдобра оригинална песна: „Dear Me“ од „Дајана Ворен: Немилосрдна“; „Golden“ од „К-поп-ловците на демони“; „I Lied to You“ од „Грешници“; „Ѕweet Dreams of Joy“ од „Вива Верди!“ и „Train Dreams“ од „Воз од соништата“.
Најдобар документарен филм: „Решението од Алабама“ (The Alabama Solution), „Дојди да ме видиш во добро светло“ (Come See Me in the Good Light), „Сечење низ карпи“ (Cutting Through Rocks), „Г-н Никој против Путин“ (Mr. Nobody Against Putin – Господин Никто против Путина), „Совршениот сосед“ (The Perfect Neighbor).
Најдобар документарен краток филм: „Сите празни соби“ (All the Empty Rooms), „Вооружен само со камера: Животот и смртта на Брент Рено“ (Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud), „Децата повеќе ги нема: Ние постоиме и сме исчезнати“ (Children No More: ‘We Be and Are Gone’), „Ѓаволот е зафатен“ (The Devil is Busy), „Совршено чудно“ (Perfectly a Strangeness).
Најдобар меѓународен филм: „Таен агент“ (Бразил), „Тоа беше само несреќа“ (Франција), „Сентиментална вредност“ (Норвешка), „Сират“ (Шпанија), „Гласот на Хинд Раџаб“ (Тунис).
Најдобар анимиран филм: „Арко“, „Елио“, „К-поп-ловци на демони“, „Малата Амели или животот на дождот“, „Зоотопија 2“.
Најдобар продукциски дизајн: „Франкенштајн“, „Хамнет“, „Врвниот Марти“, „Една битка по друга“, „Грешници“.
Најдобра монтажа на филм: „Ф1“ – Стивен Мирионе; „Врвниот Марти“ – Роналд Бронштајн и Џош Сафди; „Една битка по друга“ – Енди Јургенсен; „Сентиментална вредност“ – Оливие Буге Куте; „Грешници“ – Мајкл П. Шовер.
Најдобар звук: „Ф1“, „Франкенштајн“, „Една битка по друга“, „Грешници“, „Сират“.
Најдобри визуелни ефекти: „Аватар: Оган и пепел“, „Ф1“, „Преродбата на светот Јура“, „Изгубениот автобус“, „Грешници“.
Најдобра кинематографија: „Франкенштајн“, „Врвниот Марти“, „Една битка по друга“, „Грешници“, „Воз од соништата“.
Најдобар костимографски дизајн: „Аватар: Оган и пепел“ – Дебора Л. Скот; „Франкенштајн“ – Кејт Хејли; „Хамнет“ – Малгосија Турзанска; „Врвниот Марти“ – Мијако Белизи, „Грешници“ – Рут Е. Картер.
Најдобар глумец (главна улога): Тимоти Шаламе за „Врвниот Марти“; Леонардо Дикаприо – „Една битка по друга“; Итан Хок – „Сина месечина“; Мајкл Б. Џордан – „Грешници“; Вагнер Моура – „Тајниот агент“.
Најдобра глумица (главна улога): Џеси Бакли за „Хамнет“; Роуз Брн – „Да имав нозе, ќе те шутнев“; Кејт Хадсон – „Тажно отпеана песна“; Ренате Рејнсве – „Сентиментална вредност“; Ема Стоун – „Бугонија“.
Најдобар режисер: Клое Жао за „Хамнет“; Џош Сафди – „Врвниот Марти“; Пол Томас Андерсон – „Една битка по друга“, Јоаким Триер – „Сентиментална вредност“. Рајан Куглер – „Грешници“.
Фото: Википедиа/Оскар (кинопремия, 2017)