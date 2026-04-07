Нови детали за здравствената состојба на Зорица Брунцлик, а познат и датумот кога се враќа во „Пинк ѕвезди“

Пејачката Зорица Брунцлик, по тежок период и операција, наводно се враќа во „Пинк Ѕвезди“.

Имено, таа ќе се врати во жирито на музичкото натпреварување кон крајот на април, а и публиката и нејзините колеги со нетрпение го очекуваат овој момент. Според неофицијални информации, закрепнувањето на пејачката оди според планот, по две тешки операции.

– Нејзината состојба е значително подобрена, нејзиното закрепнување продолжува според процесот што го предвидоа лекарите. Сè оди како што треба. Таа полека ја враќа силата, па ќе се врати во „Пинк Ѕвезди“ кон крајот на април – изјави извор за Телеграф.рс

Познат е и точниот датум кога Зорица ќе се врати на малите екрани, моментално заменета од нејзиниот сопруг Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш, но сè се држи во строга тајност.

Водителката Бојана Лазиќ неодамна откри дека Зорица Брунцлик треба наскоро да се врати на натпреварувањето.

– Навистина воопшто немам информации дека нема да се врати до крајот, мислев дека ќе се врати пред дуелите. Ако така одлучиле, веројатно е препорака од лекар. Позитивно за мене е што Кемиш е многу позитивен, тоа е добар знак. Верувам дека Кемиш немаше да се појави на снимањето ако Зорица не беше во стабилна состојба – изјави водителката за Информер.рс

