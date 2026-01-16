Нова скандалозна епизода од Ана Николиќ и Рале – овој пат тој ја пријавил во полиција

Ана Николиќ и Горан Ратковиќ Рале, според сите информации, дури и не знаат дали се заљубени или во војна. Нивната врска, која долго време се смета за една од најбурните на српското естрадно шоу, повторно е во центарот на вниманието на јавноста поради новите детали што се појавија.

Иако неодамна беа видени заедно во познат трговски центар во Белград, каде што изгледаа интимно и опуштено, зад затворени врати, според извори блиски до двојката, ситуацијата е далеку од идилична. Малкумина знаат дека минатиот викенд композиторот наводно бил принуден да побара помош од полицијата поради однесувањето на пејачката.

Според изворите, Ана прво го малтретирала Рале по телефон, инсистирајќи итно да се видат. Тој наводно ја одбил средбата бидејќи мислел дека е пијана и ја замолил да дојде следниот ден. Сепак, наместо тоа, Ана наводно влегла во автомобил и се појавила пред неговиот стан доцна во ноќта.

Ситуацијата потоа, наводно, излегла од контрола. Николиќ удирала по вратата со раце и нозе, викајќи и барајќи да ѝ се вратат „нејзините пари“, што ги вознемирило соседите кои излегле од становите и се обиделе да ја смират. Според очевидци, дошло и до вербален конфликт, при што наводно биле упатени сериозни навреди и закани.

– Марш во дупката! Не дозволувај да го доведам кланот да те поправам – наводно им рекла Ана на соседите на Рале кои го замолиле да ја напушти зградата.

Поради ескалацијата на инцидентот, Рале повикал полиција за да ја смири ситуацијата и да ја отстрани Ана од местото на настанот.

– Беше ужасно. Ана беше надвор од контрола. Никој не знаеше што се случува. Се чинеше дека се расправа сама со себе. Властите интервенираа. Слушнавме дека повторно се смириле по таа расправија. Веќе не се знае кој пие, а кој плаќа – тврди соговорникот.

По којзнае кој пат, врската меѓу Ана Николиќ и Горан Ратковиќ се поврзува со драма и полициски интервенции. Нивната врска отсекогаш била комбинација од силна страст, креативна соработка и сериозни несогласувања.

