Нов шок потег на Ана Николиќ по драмата со Рале

По големиот скандал и јавните обвинувања дека нејзиниот партнер и партнер Горан Ратковиќ Рале ја претепал, пејачката Ана Николиќ донесе конечна одлука дека никогаш повеќе не сака да се смири со него.

Според локалните медиуми, Ана одлучила да ги прекине сите врски со композиторот и засекогаш да стави крај на бурната врска.

Нејзината пријателка открила за „Свет“ дека таа веќе дури и не му пишува пораки, бидејќи го блокирала секаде каде што можела.

– Го блокирала на сите мрежи, му го сменила телефонскиот број и јасно ставила до знаење дека завршила со него. Последната капка што ја прелеала чашата беа неговите јавни изјави и фактот дека ја споменал нејзината ќерка. Тој планирал да ѝ ја земе ќерката, не го направил тоа намерно, но оставил простор луѓето да мислат дека таа не е добра мајка – рекол извор близок до пејачката.

– Ана е сè уште лута и разочарана, ги фрлила сите подароци што ѝ ги купил и работите што Рале ги оставил во нејзиниот стан. Не сакала да остави ниту еден спомен. Буквално сè спакувала во кеси и го фрлила на улицата покрај контејнерот. Таа рече дека не ѝ треба никаков накит, никаков гардеробер, ништо што ја потсетува на него. Сака да почне одново и никогаш повеќе да не дозволи некој да ѝ го уништи животот. Сега е фокусирана на себе, на кариерата и на ќерка си Тара. Јасно стави до знаење дека Рале повеќе не е дел од нејзиниот живот и дека ќе се бори да остави сè грдо зад себе. Сè уште е повредена, но и решена никогаш да не ја направи истата грешка. На сите блиски ѝ порача: „Никогаш повеќе со Рале!“ и сите веруваат дека овој пат таа ќе си го одржи зборот – објасни изворот.

Патем, пејачката пред неколку дена објави слика од својот поранешен сопруг Раста со нивната ќерка Тара, со што потврди дека Рале бил само минлива епизода во нејзиниот живот.

Иако имала лоша врска со Раста, двајцата сега, како што пишуваат, ги испеглале сите недоразбирања и сега повторно разговараат и се разбираат.

фото:Instagram printscreen/ananikolicofficial