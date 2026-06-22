Нора Милосављевиќ, очигледно е поранешна девојка на Душко Тошиќ: „Добредојде во мојот заборав“

Нора Милосављевиќ, очигледно поранешната девојка на Душко Тошиќ, повторно привлече внимание со објава на социјалните мрежи. На својот Инстаграм профил, таа сподели видео од луксузно БМВ додека вози, додека во позадина се слушаше песната на Ана Николиќ „Добредојде во мојот заборав“.

Отследени на Инстаграм

Текстовите на познатата балада зборуваат за крајот на една љубов, преболувањето и оставањето на минатото зад себе, па следбениците веднаш почнаа да шпекулираат дали Нора сакала на овој начин да испрати порака до некого.

Дали песната е посветена на поранешниот фудбалер, дали има проблеми меѓу нив или е само песна што тој сака да ја слуша, засега останува мистерија. Имено, Душко и Нора повеќе не се следат на оваа социјална мрежа, што веднаш предизвика лавина од коментари. Дополнително сомневање предизвика фактот што фотографијата на која се прегрнуваат е отстранета од неговиот профил долго време.

Заедно со неговата поранешна сопруга

Да ве потсетиме дека Душко неодамна се појави на прославата по повод дипломирањето на постарата ќерка на Атина, каде што присуствуваше на еден од најважните моменти во животот на наследничката. Во таа пригода, тој позираше заедно со Карлеуш и неговите ќерки, а фотографиите од прославата привлекоа големо внимание.



Едно е сигурно, Нора успеа да ја заинтригира јавноста, а нејзината објава предизвика лавина од коментари на социјалните мрежи.

Фото: Инстаграм/noraamilo/Privatna arhiva