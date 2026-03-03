„Ништо од ова не е нормално“ – Луѓето се потсмеваат на утринската рутина на Синди Крафорд (видео)

Супермоделот Синди Крофорд предизвика жестока дебата на интернет откако детално ја опиша својата обемна утринска рутина.

60-годишната манекенка објави видео на TikTok во среда во кое го документира својот обемен ритуал, полн со нега на кожата и терапии за велнес, предизвикувајќи поплава од коментари. Нејзиниот ритуал од два и пол часа започнува со будење во 6 часот наутро. Потоа таа поминува низ серија велнес рутини, вклучувајќи шапка со црвено светло, пиење чаша јаболков оцет и опуштање во џакузи во нејзиниот двор. Нејзината рутина вклучува и „земјување“, што вклучува одење боса по трева и правење кафе збогатено со колаген. Таа го завршува утрото во 8:30 часот наутро со скокање на мини трамболина во нејзината домашна теретана додека чека да пристигне нејзиниот инструктор по пилатес. „Ја обожавам мојата утринска рутина – ме подготвува за одличен ден!“, напиша Крофорд во описот на видеото.

Сепак, многумина не го делеа нејзиниот ентузијазам. Корисниците на интернет ја исмеваа поради долгата подготовка за денот. Во вирална објава на платформата X, порано Твитер, еден корисник праша дали станува збор за „утринска рутина“ или „работа со полно работно време“. „Како што напредува видеото, рутината изгледа помалку како подготовка за денот, а повеќе како целосен ритуал за благосостојба за ѕвезда“, напиша тој.

Cindy Crawford’s ‘morning routine’ has more steps than my entire day.”pic.twitter.com/XQZP9zVneR — Wisdom (@Wisdom_HQ) March 12, 2026

Дебатата брзо се загреа, а многумина ја оценија целата работа како сосема нереална. „Тоа не е утринска рутина… тоа е инкубатор за стартап за велнес пред појадок“, коментираше еден корисник. Друг додаде: „Будење, кафе, работна облека и одење во смена од 12 часа. Тоа е реалниот свет“. Еден коментар беше особено остар: „Познатите личности се толку недопирливи и треба да престанат да ни го наметнуваат тоа. Тие немаат нормален живот. Ништо од ова не е нормално за просечниот човек“. Друг корисник на X имаше слично мислење: „Тие познати личности треба едноставно да престанат да објавуваат такви работи. Вие живеете живот што 99,99 проценти од светот никогаш нема да го разбере, па дури и ако сте искрени, делувате како целосно недопирливи и фалбаџии“. Еден призна: „Не самата рутина ме шокираше, туку потребата да ја споделам со светот. Не станува збор за парите, туку за суетата“.

Foto: print screen/Instagram/tiktok