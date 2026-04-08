Нина Ѓогани проговори за ужасното насилство што го претрпела

Ќерката на Анабела Атијас и Гаги Џогани, Нина Џогани, изјави дека била малтретирана во училиште само затоа што била дете на познати родители. Нина, која неодамна направила операција на носот, признала за време на гостувањето во шоуто „Амиџи“ дека најлошото нешто што го доживеала поради тоа што е Ѓогани всушност било насилство од врсници.

Таа истакна дека најтешкиот период бил за време на „Задруга 1“, кога нејзината сестра Луна претрпе голема јавна осуда поради нејзината врска со оженет пејач.

– И во училиште и во соседството каде што излегував, децата не ме сакаа баш. Ме тепаа, ме навредуваа, ме удираа понекогаш, ме задеваа и тоа… Причината е што сестра ми Луна и јас ги познаваме моите родители, тоа беше поголемиот дел од времето кога се емитуваше првата сезона од реалното шоу. Престана кога завршив основно училиште – рече Нина.

Врската на Нина со дечко кој беше во затвор исто така привлекува големо внимание на јавноста.

– Излезе од затвор. Не беше тешко да се одржи врската, но ја раскажував таа приказна толку многу пати, што…Сега е одлично, се сакаме, тој е одличен човек и немаме никакви проблеми – рече сестрата на Луна.

