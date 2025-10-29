Никола Роквиќ за пријателството на Маринко и Халид Бешлиќ: „Ми оставија аманет сметлост, а не мрак“:

Иако е на турнеја низ Соединетите Американски Држави за која внимателно се подготвил, пејачот Никола Роквиќ сè уште е во еден вид емотивен шок поради заминувањето на легендарниот Халид Бешлиќ.

Познато е дека Никола бил близок со кралот на севдалинките, како и со неговиот татко, Маринко Роквиќ, а пред неколку дена пејачот сподели видео на својот Инстаграм во кое Халид зборува со многу пофалби за неговиот татко Маринко.

Дури и пееја преку телефон.

– Ајде да пееме малку и од другата страна! – напиша Никола и додаде:

– Беше прекрасно да се гледа нивниот однос и почит… Ниту лошите времиња ниту трагедиите не можеа да ја уништат нивната братска љубов! Им сум благодарен што ми оставија светлина, а не темнина… Љубов, а не омраза… Единство, а не поделба… Ме научија да ги сакам сите луѓе денес без предрасуди и осуди!! Не е сè изгубено, има надеж… Покажавте дека овие денови…

Пејачот беше пријател со Халид со години, а тој од прва рака ја откри здравствената состојба на сега покојниот Бешлиќ.

– Халид е прекрасен човек, човек кој секогаш беше за младите, за луѓето, вистински рај. Се надевам дека ќе ја добие оваа битка и дека ќе пее за нас долго време. Се држи, не се разочара, тоа е најважно, па како што вели Бог, така ќе биде – му рече тој на Гранд откако слушна од Халид неколку недели пред познатиот пејач да нè напушти.

фото:Instagram printscreen/nikolarokvic