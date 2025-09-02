Никола Роквиќ го расплака регионот со порака до Халид Бешлиќ: „Ти должам многу“

Пејачот Никола Роквиќ изрази огромна тага поради влошената здравствена состојба на неговиот колега Халид Бешлиќ. Пејачот Халид Бешлиќ моментално е во болница каде се опоравува откако се разболе на концерт, а многу колеги му упатија зборови на поддршка. Меѓу нив беше и пејачот Никола Роквиќ, кој сподели емотивна порака на Инстаграм што трогна многумина.

Никола откри дека Бешлиќ е голем пријател на семејството Роквиќ и дека тие често го нарекуваат втор татко поради нивната блискост.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐤𝐯𝐢ć (@nikolarokvic)

„Халид Бешлиќ! Одличен пејач, но уште поголем човек! Голем пријател на мојот татко и нашето семејство! Се сеќавам на доаѓањето во Сараево и радоста што присуствував на неговиот концерт во големата Зетра! Беше 2008 година! Следниот ден го имав мојот прв настап во дискотека! Кога ме виде покрај сцената, без планирање, ме повика на сцената и ме замоли да отпеам песна! Му реков: „Мој дилберe“. Од тој момент, мојата кариера тргна нагоре… Халид ми рече тогаш: „Сега кога Сараево те пречека вака, ќе бидеш ѕвезда“. Му должам многу на Халид, на шега го нарекувам мој втор татко!“, беа зборовите на синот на покојниот Маринко Роквиќ.

Тој истакнува дека дружењето со Халид Бешлиќ отсекогаш било како песна:

„Татко два, кој наместо да се јавува на телефон и да те прашува како си, што правиш, ќе започнеше разговор со некоја прекрасна севдалинка…Пријателство кое го негуваа со љубов, почит и разбирање! Од такво другарство, сè беше песна!

Нашиот Халид денес води голема битка! Верувам во неговата сила, позитивност и херојско срце кое секогаш даваше љубов, дека ќе победи и дека ќе продолжи да нè воодушевува со својот глас и песни уште долго време! Те сакаме, тато!“.

Foto: print Screen/Instagram/nikolarokvic