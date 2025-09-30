Никол Кидман се разведува по 19 години брак

Еден од најстабилните холивудски парови, актерката Никол Кидман и музичарот Кит Урбан, се разведуваат по 19 години брак. Според TMZ, разводот на Никол Кидман и Кит Урбан не бил со заеднички договор, туку наводно бил одлука само на музичарот.

Извор близок до двојката открива дека познатата актерка направила сè што можела за да го спаси бракот, но безуспешно.

„Никол го држеше семејството заедно во овој тежок период по смртта на Кит. Тој изгради своја куќа во Нешвил и се исели од нивниот семеен дом“, рече изворот.

Кидман (57) и Урбан (57) се венчаа на интимна церемонија во Сиднеј во 2006 година, а двојката има две ќерки, сега тинејџерки, на возраст од 14 и 17 години. Според извештаите, за девојчињата се грижи нивната мајка додека музичарот ја започнува својата светска турнеја „High and Alive“, која започна во мај. По турнејата во САД, Кит Урбан планира да настапи и во Европа во 2026 година.

Никол Кидман, која претходно беше во брак со Том Круз од 1990 до 2001 година, сега поминува низ уште еден развод, додека ова е прв брак на Урбан. Холивуд е во жестока дискусија за причините за раскинувањето, а обожавателите ширум светот изразуваат шок и неверица.

