Никој не го очекуваше ова: Брус Вилис се појави на свадбата на неговата најмлада ќерка, a заедничката фотографија ги трогна сите

Брус Вилис присуствуваше на еден од најважните денови во животот на неговата ќерка Талула Вилис.

Актерот се појави на нејзината свадба со музичарот Џастин Аси, а фотографијата на која позира со младенците особено ги трогна неговите обожаватели.

Неговата ќерка објави фотографија од прегратка со нејзиниот татко, која трогна многумина.

Талула, најмладата ќерка на Брус Вилис и Деми Мур, се омажи за Џастин Аси на 8 август 2026 година на интимна церемонија одржана во Сан Вали. Свадбата беше организирана на семејниот имот, далеку од големите и раскошни холивудски прослави.

Присуството на 71-годишниот Брус Вилис привлече посебно внимание. Актерот во голема мера се повлече од јавноста во последните години откако му беше дијагностицирана фронтотемпорална деменција, што ја прави секоја ретка фотографија од него со неговото семејство особено емотивна за јавноста.

фото:Instagram printscreen/buuski/ you tube/@ascenvos